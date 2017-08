Hamilton egalisierte Schumachers Pole-Rekord in Spa

Für Hamilton war es die 68. Pole Position seiner Karriere, er stellte damit den bisher von Michael Schumacher gehaltenen Rekord ein.

Red-Bull-Piloten auf fünf und sechs

Die beiden Red-Bull-Boliden von Max Verstappen und Daniel Ricciardo starten das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ORF eins, RTL und Sky) hinter dem zweiten Ferrari Kimi Räikkönen als Fünfter bzw. Sechster aus der dritten Startreihe. In der WM-Wertung liegt Vettel 14 Punkte vor Hamilton in Führung. Ferrari hatte kurz zuvor die Verlängerung des Vettel-Vertrages um weitere drei Jahre bekanntgegeben. Vettel war 2015 von Red Bull zu den Italienern gewechselt.

Startaufstellung:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:42,553 Min.

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:42,795

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:43,094

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:43,270

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:43,380

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:43,863

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:44,982

8. Sergio Perez (MEX) Force India 1:45,244

9. Esteban Ocon (FRA) 1:45,369

10. Jolyon Palmer (GBR) keine Zeit in Q3 –

11. Fernando Alonso (ESP) McLaren-Honda 1:45,090

12. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:45,133

13. Kevin Magnussen (DEN) 1:45,400

14. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 1:45,439

15. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren-Honda keine Zeit in Q2

16. Felipe Massa (BRA) WIliams 1:45,823

17. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:46,028

18. Lance Stroll (CAN) Williams 1:46,915

19. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:47,214

20. Pascal Wehrlein (GER) 1:47,679 (in Q1)

