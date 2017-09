Lewis Hamilton hat im Auftakttraining zum Formel-1-Gastspiel in Italien auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza Bestzeit erzielt. Der Mercedes-Fahrer war am Freitagvormittag 1,115 Sekunden schneller als sein WM-Rivale Sebastian Vettel, der hinter Valtteri Bottas Dritter wurde. Daniel Ricciardo war als Fünfter vor seinem Teamkollegen Max Verstappen bester Red-Bull-Pilot.

Vor dem 13. Saisonlauf führt Vettel in der WM-Wertung mit sieben Punkten vor Hamilton. Der Deutsche gewann den Grand Prix von Italien bisher dreimal, aber noch nie in einem Ferrari. Hamilton war ebenfalls schon dreimal in Monza erfolgreich. Mit einem Sieg am Sonntag (14.00 Uhr/ORF eins, RTL und Sky) könnte der Brite die WM-Führung übernehmen. (APA)