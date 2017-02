Hamburger Zollfahnder entdeckten 720 Kilogramm Kokain

Den Ermittlern ist ein großer Fang gelungen - © APA (dpa)

Zollfahnder haben im Hamburger Hafen fast 720 Kilogramm Kokain in einem mit Metallschrott beladenen Seefrachtcontainer entdeckt. Es sei der größte Fund in einem deutschen Seehafen seit sieben Jahren und die größte Beschlagnahme von Kokain durch den Zoll überhaupt, teilte die Generalzolldirektion in Bonn am Freitag mit.