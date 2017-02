Hamburger Polizei sucht auf Videos nach Flughafen-Sprayer

Großeinsatz am Hamburger Flughafen - © APA (dpa)

Die Polizei in Hamburg sucht nach einem Vorfall mit Reizgas am Flughafen auch auf Videoaufnahmen aus Überwachungskameras nach dem Sprayer. Ermittelt werde unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, sagte ein Sprecher. Der Vorfall hatte am Sonntag eine komplette Sperre des Hamburger Flughafen ausgelöst. Der Flugbetrieb war mehr als eine Stunde lahmgelegt.