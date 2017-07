Polizei untersuchte Flüchtlingsunterkunft - © APA (dpa)

Nach der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt hat die Polizei eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht. “Ob wir etwas gefunden haben, können wir zur Stunde nicht bekannt geben”, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Der mutmaßliche Angreifer – ein 26-jähriger Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten – soll demnach in der Unterkunft im Stadtteil Langenhorn gelebt haben.