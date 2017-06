Hamburger Elbphilharmonie soll sicherer werden

Nachbesserungen nach zahlreichen Stürzen und Beschwerden von Zuschauern - © APA (dpa)

Nach zahlreichen Stürzen und Beschwerden von Besuchern will die Hamburger Kulturbehörde die Sicherheit der Elbphilharmonie deutlich erhöhen. Wie das “Hamburger Abendblatt” am Samstag berichtete, sollen in Absprache mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) in der spielfreien Zeit vom 13. Juli bis zum 5. August Nachbesserungen vorgenommen werden. Im Vordergrund stehen die Treppen.