Hamburger Bürgermeister Scholz verteidigt Polizei

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat die Arbeit der Polizei rund um den G-20-Gipfel in Deutschland erneut verteidigt. Auf die Fragen, ob die Polizei zu hart vorgegangen sei und ob es Anzeichen für Polizeigewalt gebe, sagte er am Freitag in der Früh dem Sender NDR 90,3: “Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise.”