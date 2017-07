Hamburg war wegen der schlimmsten Krawalle in Deutschland seit Jahrzehnten drei Tage und drei Nächte im Ausnahmezustand. Die Straßenkämpfe mit Hunderten Verletzten hatten mit der Ankunft der mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt am Donnerstag begonnen und auch noch nach ihrer Abreise in der Nacht zu Sonntag angehalten. Rund 400 Menschen wurden fest- oder in Gewahrsam genommen.

(APA/dpa)