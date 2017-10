Halluzinogene Pilze in Vorarlberg

Das Pilzesammeln ist auch in Vorarlberg sehr beliebt. Im Ländle gibt es rund 3.000 verschiedene Pilzarten. Einige davon sind giftig. Andere haben sogar eine halluzinogene Wirkung. Laien können die verschiedenen Pilzarten meist nicht auseinanderhalten.

Magic Mushrooms: Jugendliche im Sammelfieber?

Das feuchtwarme Wetter der vergangenen Wochen bietet perfekte Voraussetzungen für die Pilze. In der Schweiz sind Fälle bekannt, in denen sich Jugendliche ganz gezielt auf die Suche nach sogenannten Magic Mushrooms machen. Laut dem Experten kann man dieses Phänomen in Vorarlberg nicht beobachten. Dass Sammler gezielt nach halluzinogenen Pilzen auf die Suche gehen und nach ihrer Wirksamkeit fragen, ist zumindest Elsensohn bisher noch nicht untergekommen.

Der bekannte Vorarlberger Suchtexperte Reinhard Haller schätzte bereits vor Jahren, dass jeder dritte Drogenkonsument schon Erfahrung mit Naturdrogen wie Engelstrompeten oder Magic Mushrooms gemacht hat. Dabei warnte er auch vor den unvorhersehbaren und fatalen Folgen von Bio-Drogen, die im Extremfall sogar zum Tod führen können.

Halluzinogene Pilze werden als giftig eingestuft

Pilze mit psychedelischen Wirkungen, wie zum Beispiel der “Spitzkegelige Kahlkopf”, gelten in Österreich als giftig. Wenn sich in den Fundschätzen der Pilzsammler giftige oder halluzinogene Exemplare befinden, wird von den Pilz-Experten nach Kontrolle die ganze Ausbeute konfisziert. Denn durch die Berührung mit den Schwammerln werden auch die ungiftigen Pilze ungenießbar.

Unzuverlässige Schwammerl-Apps

Abhilfe sollen deshalb sogenannte Schwammerl-Apps bieten. Von den Apps werden allerdings nur 300 bis 400 verschiedene Pilzarten abgebildet und sind deshalb zwar ein kleines Hilfsmittel, jedoch nicht vollkommen zuverlässig. Man sollte sich deshalb nicht nur auf die Apps verlassen und Experten zu Rate ziehen. (VOL.AT)

Fachberatung in der inatura in Dornbirn

Spitzkegeliger Kahlkopf (Psilocybe semilanceata)

Kommt in der freien Natur auf Kuhweiden vor, hauptsächlich in Nordeuropa

Enthält den verbotenen Wirkstoff Psilocybin

Bekanntester europäischer Psilocybin-Pilz

Wird hauptsächlich in getrocknetem Zustand gekaut

20 Minuten nach Einnahme beginnt Rauschzustand

Massive Sinnestäuschungen, Dehnung von Raum und Zeit – Horrorvisionen oder Angstzustände (Todesangst und Panik)

Die rechtliche Lage: Laut § 27 im Suchtmittelgesetz

Unerlaubter Umgang mit Suchtgift

Psilocin-, psilotin- oder psilocybinhältige Pilze einem anderen anbietet, überlässt, verschafft oder zum Zweck des Suchtgiftmissbrauchs anbaut, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

Informationen von “check it”

Drogenberatungsstellen:

Anonyme Drogenberatung im Internet: do it yourself

Caritas Suchtberatung

aha Beratungsstellen

Ex und Hopp

Maria Ebene: clean

Die Fähre

SUPRO – Werkstatt für Suchtprävention

Buch zum Thema Sucht von Reinhard Haller: Nie mehr süchtig sein