Haller: Aufhebung des Rauchverbots wäre „Rückfall in die Steinzeit“

Frastanz - Die Stiftung Maria Ebene zeigt sich über das Ansinnen der FPÖ entsetzt, das geplante Rauchverbot in der Gastronomie zu kippen.

„Aus gesundheitspolitischer Sicht ist unbedingt am Rauchverbot in der Gastronomie festzuhalten. Das geplante Rauchverbot iste eine der wirksamsten Maßnahmen zur Prävention. Deren Aufhebung wäre aus suchmedizinischer Sicht einem Rückschritt in die Steinzeit gleichzusetzen“, sagt Primar Reinhard Haller, Chefarzt der Stiftung Maria Ebene, und führt weiter aus: „Laut der Studie sank in anderen OECD-Staaten der Raucher-Anteil vom Jahr 2000 bis 2015 von zuvor 25 Prozent auf 18,4 Prozent. In Österreich hingegen rauchen im gleichen Zeitraum konstant zirka 24 Prozent der Erwachsenen täglich.“