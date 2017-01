Hallenfußballzauber beim Nachwuchsturnier des FC Lustenau 07

Lustenau. Toller Nachwuchsfußball begeisterte über drei Tage lang die Zuschauer beim bereits legendären Jänner-Nachwuchsturnier des FC Lustenau 07. „Die Mannschaften haben richtig guten, rassigen Fußball geboten. Knappe Ergebnisse, Hochspannung und viele Tore,“ so das gleichlautende Resümee der hoch zufriedenen Organisationschefs Robert Ruault und Julian Regittnig. Und Robert Ruault fügte hinzu: „In einigen Gruppen war das Niveau sehr hoch. Da haben Kleinigkeiten über die Ränge in der Tabelle entschieden.“

Futsal sorgte für Hochspannung

Auch in diesem Jahr wurde in den älteren Jahrgängen nach Futsal-Regeln gespielt. Das Spiel ohne Bande forciert den technisch anspruchsvollen Fußball und die Verletzungsgefahr wird minimiert. „Insbesondere bei den älteren Jahrgängen war der gepflegte Fußball, den die Teams spielten, augenscheinlich. Mannschaften und Zuschauer haben sich mittlerweile auch an die besonderen Regeln gewöhnt, das hat für zusätzliche Spannung gesorgt“, zog Ruault zufrieden Bilanz.

Die FC-Trainer legten bei ihrem Heimturnier traditionell den Fokus darauf, dass möglichst alle FC-Jungfußballer zum Einsatz kommen. Das bedeutete, dass die Kräfte in einigen Jahrgängen auf zwei, teilweise sogar auf drei Teams aufgeteilt wurden. Trotzdem konnten die FC-Teams gleich fünf Top-Drei-Platzierungen erreichen. In Anbetracht des hochkarätigen Teilnehmerfeldes ein Ergebnis, das die hervorragende Nachwuchsarbeit des FC Lustenau einmal mehr unterstreicht.

Zahlreiche Zuschauer

Freude bereiteten dem Organisationsteam auch die äußerst gut besetzten Zuschauerränge. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Nachwuchsturnier auf so ein Zuschauerinteresse stößt. Teilweise herrschte Länderspielstimmung. Ich habe mich für die rund 800 Jungkicker und Jungkickerinnen sehr gefreut, dass sie für ihre Leistungen mit dieser zum Teil beeindruckenden Kulisse belohnt wurden“, freute sich Regittnig. Unter den Zuschauern war jede Menge Prominenz zu finden, unter anderem Gemeindevorstand Martin Fitz und Wolfgang Fulterer von FC-Lustenau Sponsorpartner Fulterer Beschläge. Auch der Neo-Trainer der Kampfmannschaft des FC Lustenau, Oliver Mattle, ließ es sich nicht nehmen, sich ein Bild vom aktuellen Nachwuchsfußball zu machen und übernahm gleich auch noch die Pokalüberreichung bei einer Siegerehrung.

Top Organisation

Einmal mehr hat die eingespielte Organisation wieder perfekt geklappt. Die Herausforderung für das Organisations-Team war, rund 180 Helferschichten so einzuteilen, dass ein reibungsloser und fließender Wechsel gewährleistet war. „Die Mithilfe der vielen Eltern von Spielern und Spielerinnen ist sehr wertvoll für uns. So eine Veranstaltung ist nur möglich, wenn die Aufgaben auf viele Schultern verteilt werden können – unseren Helfern gehört ein großes Dankeschön“, so die glücklichen Veranstalter abschließend.

Details zu den Platzierungen und alle Tabellen unter: www.fc-lustenau-nw.at