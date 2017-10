Halep und Wozniacki siegten am zweiten Masters-Tag

Halep: Den Ball fixiert, die Gegnerin abserviert - © APA (AFP)

Simona Halep hat ihr erstes Match als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste gewonnen. Die Rumänin, die sich am Montag vor einer Woche erstmals an die Spitze des WTA-Rankings gesetzt hatte, schlug bei den WTA Finals in Singapur die Französin Caroline Garcia 6:4,6:2. Im zweiten Spiel am Montag setzte sich die Dänin Caroline Wozniacki problemlos mit 6:2,6:0 gegen die Ukrainerin Jelina Switolina durch.