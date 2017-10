Simona Halep als erste Rumänin an der Spitze der Tennis-Weltrangliste - © APA (AFP)

Die 26-jährige Simona Halep hat am Montag als erste Rumänin die Führung in der Tennis-Weltrangliste übernommen. Hinter der Spanierin Garbine Muguruza gab es auch einen Tausch, die Tschechin Karolina Pliskova ist nun vor der Ukrainerin Elina Switolina Dritte. Caroline Garcia steht nach ihrem Peking-Turniersieg als Neunte erstmals in den Top Ten. Für das Turnier in Tianjin sagte die Französin ab.