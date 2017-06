Halbturner Schlosskonzerte laden 2017 zum Jodeln ein

Es habe sich beim Festival eingespielt, aus dem klassischen Bereich immer wieder ein wenig auszubrechen, meinte der künstlerische Leiter, Robert Lehrbaumer. “Und Jodeln im Schloss haben wir wirklich noch nicht gehabt in den 44 Jahren”, so Lehrbaumer.

Zurbrügg wird am 12. August mit einer vierköpfigen Band auftreten und eine Reise durch verschiedene Stile des Jodelns starten. Sie wolle dem Jodeln ein anderes Image geben, erklärte sie. Bei ihrem Auftritt will sie auch das Publikum miteinbeziehen. “Ganz wichtig ist mir an so einem Abend auch das gemeinsame Jodeln”, sagte die Künstlerin. Jodeln sei von der Tradition her stets ein Miteinander.

Als Leitzahl wird die “4” im heurigen Jahr bestimmend sein. Angefangen vom Gesangsquartett bis hin zum Auftritt des “Minetti-Quartetts”, den “Vier Jahreszeiten” von Vivaldi und zwei Duo-Abenden. Angelika Kirchschlager und Sona MacDonald werden an beiden Abenden von vier Musikern begleitet.

Einzige Ausnahme von der Leitzahl werde Renate Holm sein, meinte Lehrbaumer. “Die große Dame des Gesangs” wird ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum auf Schloss Halbturn feiern, umgeben von einer ausgewählten und renommierten Kollegenschar. Erstmalig wird auch ein Konzert der Haydnlandtage am 31. August am Schloss Halbturn zu Gast sein. Abseits der Konzerte werden zudem Ausstellungen, eine Pferdeshow und die “Gartenlust auf Schloss Halbturn” stattfinden.

Für das 45-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr versprach Organisationsleiterin Marguerite Machek-Vos bereits “ganz spezielle Künstler” und ein “unerwartetes Programm”.

(APA)