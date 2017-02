Halbbruder von Nordkoreas Machthaber in Malaysia getötet

Zwei Frauen, bei denen es sich vermutlich um nordkoreanische Agentinnen handle, hätten Kim Jong Nam am Flughafen von Kuala Lumpur vergiftet, berichtete der Sender TV Chosun am Dienstag unter Berufung auf südkoreanische Regierungskreise. Die Frauen seien flüchtig.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, Kim sei bereits am Montag in der Früh getötet worden, nannte aber keine Details zu den Umständen. Die malaysische Polizei erklärte, ein noch nicht identifizierter Nordkoreaner sei auf dem Weg vom Flughafen in ein Krankenhaus gestorben.

(APA/Reuters)