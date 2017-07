HAK- Schülerinnen lieferten maßgeschneiderten Computerkurs

Blitzcheck nennt sich die Juniorfirma der vierten Klasse in der Handelsakademie in Bezau, diese wirbt damit Blitzideen zu verwirklichen. Die angebotene Idee einen Computerkurs für Senioren auszuschreiben wurde von Seniorenbund-Obmann Georg Manser aufgegriffen und von acht Schülerinnen der vierten Klasse verwirklicht. Nach der Ausschreibung gingen beachtliche 92 Anmeldungen, größtenteils aus dem Bregenzerwald, bei Georg Manser ein. Der Computerkurs für die Senioren wurde in vier Module unterteilt wovon sich jeder Teilnehmer sein ganz spezielles Gebiet aussuchen konnte.

Facebook und WhatsApp

Die Schülerinnen der Bezauer Handelsakademie hatten alle Hände voll zu tun, wurde doch jeder Teilnehmer von einer Trainerin individuell betreut. Ob Computer-Neuling oder schon Fortgeschritten, jeder bekam maßgeschneiderten, auf seine Bedürfnisse abgestimmten Unterricht. Es wurde gespeichert, gedruckt, eingefügt und formatiert, Ordner angelegt und E-Mails geschrieben. Der Umgang mit Internet, Facebook und WhatsApp, die sogenannten jungen Medien wurden den SenioreInnen nähergebracht und gut verständlich vermittelt. Auf Grund der enormen Teilnehmerzahl mussten die Schülerinnen sogar Stunden ihrer Freizeit opfern um allen Kursteilnehmern gerecht zu werden. Der von Blitzcheck abgehaltenen Computerkurs wurde von allen Besuchern sehr genossen und zur vollsten Zufriedenheit abgeschlossen. Abschließend wurde allen Teilnehmer ein Diplom inklusive Gruppenfoto überreicht. Voraussichtlich soll dieses Kursprojekt im kommenden Jahr wiederholt werden.