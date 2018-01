HAK Bludenz: Die digitale Zukunft

Visionäre Wege beschreitet die Handelsakademie Bludenz mit "COMMIT 4.0" ab September 2018. Ein völlig neuer Ausbildungszweig steht hinter diesem Begriff. Konkret geht es um die Vermittlung von Kompetenz im Umgang mit Kommunikation, Medien, Psychologie und Informatik.

Interessierte können sich am 19.01. ab 14 Uhr beim Tag der offenen Tür davon überzeugen, was an der HAK Bludenz alles geleistet wird. Neben einer fundierten Wirtschaftsausbildung gibt es Schwerpunkte im Bereich Medien und Sport. Sogenannte “iPad- Klassen” sind ein weiterer zukunftsweisender Ansatz in der HAK Bludenz. Ländle TV hat sich vor Ort ein Bild gemacht.