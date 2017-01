HAK-Ball Bregenz im Festspielhaus

Bregenz. (loa) Am 21. Jänner 2017 wurde im Festspielhaus Bregenz ordentlich gefeiert. Grund dafür: Der Maturaball der 5. Jahrgänge. Unter dem Motto „HAKtien jetzt steigt unser Wert“ begrüßten die angehenden Maturantinnen und Maturanten die Ballgäste.

Durch den Abend führten Christiana Schöch und Julia Denninger. Die Programme waren geprägt von den kreativen Maturavideos der einzelnen Klassen. Darüber hinaus gab es zahlreiche Tänze zu sehen. Das Publikum war begeistert und applaudierte lautstark. Für Tanzstimmung im Saal sorgte die Band Saitensprung. An der Seitenbühne wurde von DJ Lampex und DJ Vanquish Partystimmung verbreitet.

Nach der Verleihung der Tombola Preise stand die Mitternachtseinlage an. Der Saal wurde verdunkelt und alle Maturantinnen und Maturanten zündeten Kerzen an um ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Mit dem Lied „Ein Hoch auf uns, auf unsre Matura“ (Original von Andreas Bourani) endete das glamouröse Programm. Anschließend luden die Absolventinnen und Absolventen der diesjährigen Abschlussklassen zur After-Show Party in den Club BLUE. Dort wurde noch bis in die frühen Morgenstunden weiter gefeiert.