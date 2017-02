Jovenel Moise legte seinen Amtseid ab - © APA (AFP)

Nach einer monatelangen politischen Krise hat der neue haitianische Präsident Jovenel Moise die Amtsgeschäfte übernommen. Am Dienstag legte der 48-Jährige seinen Amtseid ab. Er kündigte an, die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Der Agrarunternehmer erreichte bei der Wahl im vergangenen November bereits in der ersten Runde die absolute Mehrheit.