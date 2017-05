Haier Group steigt bei Kollektorenhersteller Greenonetec ein

Die chinesische Haier Group steigt bei dem Kärntner Solar-Unternehmen Greenonetec ein. Wie die “Kleine Zeitung” in ihrer Samstag-Ausgabe berichtete, erwirbt der Konzern 51 Prozent der Anteile, beziehungsweise 50 Prozent der Stimmrechte des Sonnenkollektorenherstellers mit Sitz in St. Veit an der Glan. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Greenonetec-Gründer Robert Kanduth bleibt alleiniger Geschäftsführer, er hält laut dem Bericht auch die andere Hälfte der Stimmrechte. Der Standort St. Veit soll von der Beteiligung profitieren: Noch heuer soll hier eine Million Euro investiert werden. Geplant ist, eine für den chinesischen Markt vorgesehene Lizenz-Produktion von Großflächenkollektoren in China aufzubauen. Das Land hat Milliardeninvestitionen für den Ausbau erneuerbarer Energien vorgesehen. Greenonetec hat rund 150 Mitarbeiter, im Jahr 2015 wurden 540.000 Quadratmeter Kollektorenfläche produziert, der Umsatz betrug 33,2 Mio. Euro. Die Firma ist Weltmarktführer für Flachkollektoren. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken