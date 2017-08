Haider-Maurer verlor Challenger-Finale in Meerbusch

Vor zwei Jahren hatte er in Meerbusch gewonnen - © APA

Tennisprofi Andreas Haider-Maurer hat nach langer Verletzungspause sein erstes Finale seit zwei Jahren verloren. Der mittels Wild Card beim Sandplatz-Challenger in Meerbusch in Deutschland spielende Österreicher unterlag Sonntag dem Spanier Ricardo Ojeda Lara in eineinhalb Stunden 4:6,3:6. Sein davor letztes Endspiel hatte “AHM” vor exakt zwei Jahren ebenfalls in Meerbusch bestritten und gewonnen.