Hahnenkamm-Rennen bestätigt: “Sehr guter Zustand”

Die kalten Temperaturen in den vergangenen Wochen und den Neuschnee der jüngsten Tage nutzten die Mitarbeiter der Bergbahn AG Kitzbühel optimal, um die Rennstrecken in einem hervorragenden Zustand an das Organisationskomitee Hahnenkamm-Rennen zu übergeben. Die gesamte Strecke ist grundpräpariert. Das Pistenteam wird in den kommenden Tagen den Feinschliff der Rennstrecken vornehmen.

Am 14. Jänner wird das erste Europacup-Training gefahren. Für den Weltcup geht es mit dem ersten Abfahrtstraining am 17. Jänner los. Am 20. Jänner geht in Kitzbühel ein Super-G über die Bühne, am 21. Jänner folgt die Abfahrt und am 22. Jänner der Slalom.

(APA)