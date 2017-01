Erweiterungskommissar rät, nach vorne zu schauen statt zurück - © APA (AFP)

Im jüngsten Streit zwischen Serbien und Kosovo hat EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn davor gewarnt, dass beide Länder bisher Erreichtes aufs Spiel setzen. “Mein Appell ist: Sie sollen nicht gefährden, was bereits erreicht wurde während des Dialogs. Und sie sollen nach vorne schauen und nicht zurück”, sagte Hahn am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel.