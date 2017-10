Hahn sieht nach Wahl “keinen fundamentalen Rechtsruck”

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn erklärte, “als Person habe ich mit Sebastian Kurz überhaupt kein Problem. Politisch bin ich nicht auf seiner Linie, nie gewesen und werde es nicht sein”. Er sei “überzeugt, dass auch der neue Bundeskanzler, wenn es Kurz ist, sich an die großen Europäer aus Österreich erinnern wird, zum Beispiel Bruno Kreisky, Heinz Fischer, aber auch Alois Mock”. Asselborn betonte, die Werte dieser Politiker seien auch in Zukunft nachhaltig für Österreichs Europapolitik.

“Und ich hoffe und bin fast überzeugt, dass das australische Modell in Sachen Migration und auch das Modell Ungarn keine Referenz ist für die neue Regierung in Österreich”, sagte Asselborn. Außerdem werde auch der neue Bundeskanzler in Österreich “die Außenpolitik nicht als Addition von innenpolitischen Positionen” gestalten.

Hahn verwies darauf, dass sowohl die ÖVP als auch die SPÖ eine “klare europapolitische Ausrichtung haben. Beide Parteien sind ja mögliche Koalitionspartner, mitsammen oder jeweils mit den Freiheitlichen. Selbst die FPÖ hat erkannt, dass die Mehrheit der Österreicher für die EU ist. Das heißt nicht, dass man völlig kritiklos ist, sondern hier an einer konstruktiven Weiterentwicklung des europäischen Projekts interessiert ist”. Daher “mache ich mir da keine Sorgen”.

Er unterstreiche jedenfalls, “dass die gestrige Wahl nicht zu einem fundamentalen Rechtsruck in Österreich geführt” habe. Hahn wies darauf hin, dass vor einem Jahr ein Grüner zum Bundespräsidenten gewählt wurde, “erstmals in Europa”. Nun scheine es so zu sein, dass die Grünen gar nicht mehr ins Parlament kommen, insbesondere aufgrund interner Streitereien. “Man sieht hier die Volatilität am Wählermarkt.” So sollte man die Dinge auch sehen, meinte der Kommissar.

(APA)