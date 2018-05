Hahn gegen Einteilung in EU-Nettozahler und -empfänger

Der EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, Johannes Hahn, hält laut einem Medienbericht die Einteilung der EU-Mitgliedsstaaten in Nettozahler und Nettoempfänger für unangemessen. "Diese Nettozahler und Netto-Empfänger-Sichtweise wird der Komplexität des EU-Budgets nicht gerecht und kann daher in dieser Form nicht mehr angewandt werden", sagte er dem "Kurier".

Hahn verteidigte im Interview erneut den Entwurf für ein höheres EU-Mehrjahresbudget und appellierte an alle EU-Mitglieder, “nicht nur nachzurechnen, was es kostet, sondern auch, was es den Bürgern im Hinblick auf Wohlstand, Stabilität und Friedenssicherung bringt”. Das Budget sei “in Zahlen gegossene Politik”, so der EU-Kommissar.