Haftbefehle nach Mord an russischem Botschafter in Türkei

Karlow wurde am 19. Dezember 2016 erschossen

Einen Monat nach dem tödlichen Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei ist gegen zwei Verdächtige Haftbefehl erlassen worden. Einer von ihnen sei Polizist, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Donnerstag. Beiden werde “Mitgliedschaft in der Fethullah-Terrororganisation” vorgeworfen. Damit ist die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen gemeint.