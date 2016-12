Haftbefehl gegen prominenten Journalisten Ahmet Sik erlassen

Der Journalist war am Donnerstag in Istanbul festgenommen worden. Sik gehört zu den prominentesten Kritikern der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den Staatschef Recep Tayyip Erdogan für den Putschversuch Mitte Juli verantwortlich macht. Sik kritisiert auch die jahrelange Förderung Gülens durch die Regierungspartei AKP und vor allem durch Erdogan bis zum öffentlichen Bruch 2013. Die Behörden gehen seit dem Putschversuch verstärkt gegen Regierungskritiker und kritische Medien vor.

(APA/dpa)