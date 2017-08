Haft nach tödlichem Verkehrsunfall

Am Landesgericht musste sich heute jener 27-jährige Montafoner vor Gericht verantworten, der Anfang Jänner in Schruns im Bereich eines Schutzweges einen 31-jährigen deutschen Urlauber tödlich verletzt hat. Der Fahrer hatte nach dem Konsum von acht Bier 1,85 Promille und war mit rund 50 km/h zu schnell unterwegs. „Oder er hat zu langsam reagiert“, heißt es im technischen Gutachten. Der angeklagte Arbeiter wollte heute nicht mehr viel zu dem Vorfall sagen, außer dass er die volle Verantwortung übernimmt. Neben grob fahrlässiger Tötung gab es noch einen Schuldspruch wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Dies, weil bei dem Vorfall insgesamt neun Personen, Insaßen und andere Fußgänger, gefährdet worden waren. Die Strafe wurde mit 12 Monaten, vier davon unbedingt ausgemessen.

Ebenfalls verurteilt

Wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde auch der 24-jährige Autobesitzer und Kumpel des Unglückslenkers verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er seinem Kumpel den Schlüssel des Wagens nicht abnahm, obwohl er merkte, dass dieser alkoholisiert war. In seinem Fall wurde das „Unterlassen“ bestraft. Die Höhe der Strafe wurde bei dem gut verdienenden Arbeiter mit 180 Tagsätzen zu je 25 Euro, in Summe also 4500 Euro festgelegt. Beide Verurteilten erbaten sich Bedenkzeit. Das Urteil ist also nicht rechtskräftig.