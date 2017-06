Haft nach Feuerattacke gegen Obdachlosen in Berlin

Die Angeklagten hatten einen Tötungsversuch zurückgewiesen - © APA (dpa)

Knapp ein halbes Jahr nach einer Feuerattacke gegen einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof ist der Haupttäter zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht ließ in seinem Schuldspruch am Dienstag den Vorwurf des versuchten Mordes fallen und verhängte die Strafe gegen den 21-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.