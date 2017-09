Haft für Kärntner wegen Verstoßes gegen Verbotsgesetz

Laut Staatsanwältin Doris Kügler soll der Mann unter anderem im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte “öffentlich und damit für alle Welt einsehbar” gepostet haben: “Nieder mit dem Pack! Wenn’s geht, Mauthausen wieder auf und rein mit dem Gas, H…l”. Der Angeklagte gab zu, die inkriminierten Texte gepostet zu haben, aber er habe damit keineswegs nationalsozialistische Propaganda verbreiten wollen. “Den Schwachsinn” habe er unter Alkoholeinfluss verbreitet und es tue ihm leid.

Angeklagter wollte “keineswegs NS-Ziel verbreiten”

Laut Staatsanwältin sei für einen Schuldspruch kein Vorsatz notwendig. Es reiche, dass er sich bei seinem Handeln damit abfinde und es ernstlich für möglich halte, dadurch NS-Ziele zu propagieren. Genau das stellte der Verteidiger in Abrede. Sein Mandant habe es keineswegs für möglich gehalten, dass er mit seinen Postings das NS-Ziel des Völkermords verbreite, erklärte er und verlangte einen Freispruch.

Laut seinem Verteidiger habe der bisher unbescholtene Angestellte nie etwas mit der rechten Szene zu tun gehabt und geniere sich heute für seine Postings. Er sei emotional in die Flüchtlingsgeschichte involviert und habe im Rahmen eines Rot-Kreuz-Einsatzes an der Grenze in Nickelsdorf auch einmal Decken und Essen verteilt.

In der Befragung durch den Vorsitzenden des Geschworenengerichts, Richter Oliver Kriz, erzählte der 37-Jährige, bei einer Grillfeier “zehn bis zwölf Bier” getrunken und die Sätze danach gepostet zu haben. Seine Wortwahl sei “dumm und unüberlegt” gewesen.

“einfach so hingeschrieben”

“Aber Sie haben drei Wochen später wieder etwas gepostet – Mauthausen und Auschwitz, dort ist genügend Platz für die Verbrecher – und da waren Sie nüchtern”, merkte der Richter an. Er habe gemeint, dort könnte man alles wegreißen und Platz schaffen für Flüchtlingslager, argumentierte der Angeklagte. Er habe kein Problem mit Flüchtlingen. Er wisse nicht, was in seinem Kopf vorgegangen sei, er habe das “einfach so hingeschrieben”. “Was heißt H…l?”, fragte der Richter. “Keine Ahnung, aber auf keinen Fall ,Heil'”, antworte der Angeklagte. Und wenn es das geheißen haben sollte, habe er das nicht so gemeint.

Der Angeklagte nahm die Strafe an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

Dem Angeklagten wird darüber hinaus auch vorgeworfen, pornografische Darstellungen unmündiger minderjähriger Personen auf seinem Mobiltelefon gespeichert zu haben. Dieser Teil der Anklage wurde ausgeschieden.

