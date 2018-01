Hafenentwicklung Hard: Internationale Architekturbüros zu Besuch im Ländle

In der Weiterentwicklung des Hafenquartiers geht die Marktgemeinde Hard neue Wege: Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses sind am Montag und Dienstag Vertreter von vier internationalen Planungsbüros zu Gast in Hard. In 30 Tagen werden dann ihre Ideen vor einer Expertengruppe präsentiert.

Gemeinsam mit Einheimischen erkunden die angereisten Experten der Büros Urban Agency, Dow Jones Architects, Snøhetta und Avanto Architects das Harder Hafengebiet und ausgewählte Orte in Hard. Dadurch erhalten sie Informationen und Auskünfte zu den örtlichen Gegebenheiten.

Gemeinwohl für künftige Generationen “Wir wollen die Komfrotzone verlassen und ein großes Bild von Hard für die Zukunft zeichnen. Speziell an einem der schönsten Orte des Landes – unserem Hafengebiet – sind wir das uns und den folgenden Generationen schuldig”, ist Bürgermeister Harald Köhlmeier überzeugt. So soll es keine einzelnen kleinen Reparaturen geben, sondern es soll ein Zukunftsbild erarbeitet werden, welches von den Harder Bürgern mitgestaltet wird.

VOL.AT/Steurer ©VOL.AT/Steurer