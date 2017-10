Häupl will am 27. Jänner abtreten

Häupl nimmt den Hut - © APA (Hochmuth)

Die Wiener SPÖ hat am Montag im Rahmen der Nachwahl-Gremiensitzungen jenen Termin fixiert, an dem Bürgermeister Michael Häupl das Amt des Landesparteiobmanns übergeben wird. Der Wechsel wird, wie schon länger kolportiert, im Rahmen eines außerordentlichen Landesparteitags am 27. Jänner 2018 über die Bühne gehen. Das teilte Landesparteisekretärin Sybille Straubinger im Gespräch mit der APA mit.