Häupl kündigt Personalrochaden in Wiener SPÖ im Jänner an

Der Wiener Bürgermeister baut sein Regierungsteam um - © APA

Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landesparteichef Michael Häupl will offenbar noch im Jänner sein Regierungsteam umbauen. “Natürlich werden wir in der Vorstandstagung (am 20. und 21. Jänner, Anm.) darüber reden”, so Häupl im Interview mit dem “Kurier”. Denn die neuen Stadträte sollten sich bereits bei der Klubtagung im März präsentieren können.