Häupl-Abschied und Ludwig-Premiere zum 1. Mai

Die Mai-Feiern der Wiener SPÖ stehen heuer noch mehr im Mittelpunkt als sonst üblich. Denn letztmals wird Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) von der Festbühne am Rathausplatz eine Rede schwingen. Erstmals zu Wort kommt dafür der neue Wiener SPÖ-Vorsitzende Michael Ludwig. Zu den weiteren Rednern gehören die frisch gebackene AK-Präsidentin Renate Anderl sowie SPÖ-Chef Christian Kern.

Bescheiden geht die ÖVP den “Tag der Arbeit” an. Parteichef Sebastian Kurz besucht eine Pflegeeinrichtung in Wien-Ottakring. Die FPÖ trifft sich wie in den vergangenen Jahren üblich zu einer Festveranstaltung in Linz-Urfahr, zu der auch Parteiobmann Heinz-Christian Strache erwartet wird. Die NEOS feiern einen “Tag der Bildung” in einer Event-Location in Wien-Neubau.