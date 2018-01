Hänschen klein

.

Die süßen Roboter, seien sie noch so babylike konstruiert, faszinieren heute wie früher z.B. die Automatenpuppe „Olympia“ in Hoffmanns Erzählungen, Goethes Homunculus oder Tinguelys Kunstmaschinen. Als die Puppe „Olympia“ zerstört wird, entdeckt Hoffmann, dass er ein seelenloses Objekt geliebt hat. Können Roboter menschliche Regungen auslösen, obwohl sie keine haben? Nein, das liegt am Menschen nicht am Roboter. E.T.A. Hoffmann ist eine Fundgrube des bizarren Fantastischen, dagegen sind die Star War Figuren fad und einfallslos. Die Runden des Roboter-Staubsaugers und des Roboter-Rasenmähers (wie süß) sichern der Familie Biedermann aus Haselstauden den Eintritt ins digitale Zeitalter mit dem irreführenden Ausdruck „A.I. – Artificial Intelligence“. Mit Intelligenz hat A.I. nichts zu tun, bestenfalls mit dem Spieltrieb. Schiller: „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.” z.B. ist Seehofer, wenn er mit seiner der Modelleisenbahn spielt, ganz Mensch (?)