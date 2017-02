Hämmerle wieder Cross-Weltcupführender

Hämmerle (in Gelb) wurde in Feldberg Dritter - © APA (dpa)

Mit einem dritten Platz hinter den Australiern Alex Pullin und Jarryd Hughes hat Alessandro Hämmerle am Sonntag in Feldberg Rang eins im Snowboard-Cross-Weltcup zurückerobert. Nach dem dritten Podiumsplatz in dieser Saison nach seinen Erfolgen in Solitude und Bansko führt der Vorarlberger die Wertung mit 3.100 Punkten vor Omar Visintin (ITA/2.970) und Pierre Vaultier (FRA/2.450) an.