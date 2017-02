Hämmerle gewann nach Utah-Weltcup auch jenen in Bansko

Hämmerle bejubelte seinen vierten Weltcupsieg - © APA (GETTY)

Der Vorarlberger Alessandro Hämmerle hat am Samstag im Weltcup der Snowboard Crosser nachgelegt. Zwei Wochen nach seinem Sieg in Solitude/Utah gewann er auch den Bewerb in Bansko in Bulgarien. Im Finale des Sprintrennens setzte sich der 23-Jährige nach Zielfoto-Entscheid vor dem Franzosen Pierre Vaultier durch. Landsmann Julian Lüftner fixierte als Siebenter sein bestes Weltcupergebnis.