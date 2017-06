Hämmerle: “Förderung der jungen Talente ist sehr wichtig”

Schon traditionell einen Tag lang stehen die Räumlichkeiten des Musikheim Rankweil für die Interessierten offen. Viele Besucher wollten sich diese Informationsveranstaltung von der Bürgermusik Rankweil nicht entgehen lassen. „Natürlich ist unser Ziel bei diesem Event vermehrt junge talentierte Musiker für die Junior Band oder auch die Jugendkapelle zu gewinnen. Wir bieten den Schülern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und die entsprechenden Rahmenbedingungen. Aber in Rankweil gibt es über hundert Vereine und es wird immer schwieriger den Nachwuchs für die Ausbildung eines Instruments zu bekommen“, sagt Bürgermusik Rankweil-Obmann Bruno Hämmerle. Beim Tag der offenen Tür wussten die Junior Band und die Jugendkapelle Rankweil mit ihren modernen Stücken mehr als wie zu überzeugen. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Rankweil-Vorderland haben mit Sebastian Nachbaur, Lukas Rauch, Niklas Mähr, Pascal Jäger, Perotin Götz, Susanne Nachbaur, David Benvenuti, Larissa Müllner auch viele Jungmusiker Solo-Auftritte der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die Duos Jakob Mayr und Simon Juen, Karolina Stückler und Leonie Mähr sowie das Quartett Linus Martin, Yannik Keckeis, Fabian Breuss und Jakob Walser rockten den Saal im Musikheim Rankweil. „Musik-Talente gibt es in Rankweil mehr als genug. Um den Nachwuchs werden wir uns gezielt widmen und auch fördern“, so Bruno Hämmerle. Zwanzig Youngsters umfasst die Rankweiler Junior Band, die Jugendkapelle Rankweil hat dreißig Aktive. Für die Bürgermusik Rankweil steht als Veranstalter die Rankweiler Kilbi am 2./3. September an. Das Pfarrfest, die Fahrzeugsegnung der Ortsfeuerwehr Rankweil und das Herbstkonzert im November im Vinomnasaal stehen noch auf dem musikalischen Programm.