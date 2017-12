Hämmerle bei Snowboard-Cross-Weltcup in Cervinia Fünfter

Der Vorarlberger Alessandro Hämmerle hat seinen nächsten Spitzenplatz im Snowboard-Cross-Weltcup geholt. Der zweimalige Saison-Zweite gewann am Freitag in Cervinia im Aostatal das kleine Finale und fuhr auf den fünften Gesamtrang. In der Weltcup-Wertung liegt Hämmerle weiter auf Rang drei.

Omar Visintin feierte einen Heimsieg. Der Italiener setzte sich vor dem Franzosen Pierre Vaultier und Weltcup-Leader Alex Pullin aus Australien durch. Ex-Weltmeister Schairer, zuletzt beim Heim-Weltcup in Montafon unmittelbar hinter Hämmerle Dritter, trat zur Entscheidung nicht an. Zweitbester Österreicher war Lukas Pachner als Achter.

Bei den Damen war keine Österreicherin im K.o.-Finale der besten 16 vertreten. Die Niederösterreicherin Pia Zerkhold landete als beste ÖSV-Läuferin auf Rang 29. Der Sieg ging an die Italienerin Michaela Moioli. In der Gesamtwertung führt weiter Weltmeisterin Lindsey Jacobellis aus den USA.

Ex-Weltmeister Markus Schairer verzichtete wegen des starken Windes auf ein Antreten in der K.o.-Phase. “Es war heute extrem wild zu fahren, da der Wind immer wieder gedreht hat und der Speed daher unberechenbar war”, erklärte auch Landsmann Alessandro Hämmerle. Der Weltcup-Zweite vom Montafon war mit seinem fünften Platz “durchaus zufrieden”.

Nach einer verpatzten Qualifikation hatte Hämmerle in der Entscheidung keine guten Startpositionen, dennoch war erst im Halbfinale Endstation. “Bis auf das Semifinale sind mir die Starts gut gelungen”, meinte der 24-Jährige. Die nächsten Weltcup-Rennen stehen für die Snowboard-Crosser am 20. und 21. Jänner in Erzurum in der Türkei auf dem Programm.