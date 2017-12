Hämmerle bei Cross-Weltcup in Cervinia Fünfter

Der Vorarlberger Alessandro Hämmerle hat seinen nächsten Spitzenplatz im Snowboard-Cross-Weltcup geholt.

Der zweimalige Saison-Zweite gewann am Freitag in Cervinia im Aostatal das kleine Finale und fuhr auf den fünften Gesamtrang. In der Weltcup-Wertung liegt Hämmerle weiter auf Rang drei.