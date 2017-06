Häftling stirbt nach Brand in Zelle

Der 28-jährige Häftling, der im April beim Brand in einer Gefängniszelle in Bludenz schwer verletzt wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. - © D. Mathis

Der 28-jähriger Häftling, der im April bei einem Brand in seiner Zelle in Bludenz schwer verletzt wurde, ist am Sonntag in einer Spezialklinik in Deutschland gestorben. Das berichten die “Vorarlberger Nachrichten”.