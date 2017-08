Häftling soll Terroranschlag in Indonesien geplant haben

Dem Verdächtigen wird zur Last gelegt, aus seiner Zelle heraus einen Anschlag auf den Ableger einer amerikanischen Kaffeehauskette vorbereitet zu haben. Der 45-Jährige hatte bis vergangene Woche eine neunjährige Haftstrafe wegen des Aufbaus eines Ausbildungslagers für radikale Islamisten verbüßt. Zum indonesischen Unabhängigkeitstag am Donnerstag wurde er vorzeitig entlassen, am Freitag aber gleich wieder verhaftet.

Terrorismus-Experten beschreiben ihn als militanten Ideologen mit Verbindungen zur Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS). Indonesien, das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt, wurde in den vergangenen Jahren mehrfach von Anschlägen erschüttert.

(APA/dpa)