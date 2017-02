Gelungener Ausbruch aus dem Gefängnis - © APA (Symbolbild)

Am Freitag ist einem 35 Jahre alten Strafgefangenen die Flucht aus der Justizanstalt Klagenfurt gelungen. Der Serbe, der in der Küche arbeitete, hat sich laut Landespolizeidirektion auf einem mit Müll beladenen Lkw versteckt und ist so um 10.20 Uhr unbemerkt aus dem Gefängnis entkommen. Eine eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.