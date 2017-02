Haderers “Schule des Ungehorsams” will im Oktober aufsperren

Karikaturist beschäftigt sich immer wieder mit Ungehorsam - © APA (Techt)

Für Oktober ist der Unterrichtsbeginn in der “Schule des Ungehorsams” des Karikaturisten Gerhard Haderer in der Linzer Tabakfabrik vorgesehen. Der Stadtsenat hat gegen die Stimmen der Freiheitlichen eine jährliche Förderung von 190.000 Euro beschlossen, die am 2. März noch im Gemeinderat abgesegnet werden muss, teilte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Donnerstag mit.