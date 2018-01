"Habe mir meinen Lebenstraum erfüllt": Stefanie aus Hard traf Britney Spears

Die Vorarlbergerin Stefanie hat sich 2017 ihren Lebenstraum erfüllt. Sie hat ihr Idol Britney Spears getroffen. Wie das Treffen lief und welche Vorbereitungen sie erst treffen musste, erzählt die 28-Jährige im Video.

Mit acht Jahren entdeckte Stefanie ihre Leidenschaft für Britney Spears. Damals klebte sie ihr erstes Britney-Poster an ihre Zimmerwand. 20 Jahre später, hängen über 130 Poster an den Wänden und die Harderin besitzt nahe zu alle Fanartikel, die es gibt. Doch 2017 hat sie sich einen Lebenstraum erfüllt: Sie hat sich Karten für ein Meet&Greet mit Britney Spears gekauft.

“Es war eine unglaubliche Erfahrung”

Was genau die 28-Jährige an Britney verzaubert, kann sie selber kaum in Worte fassen. “Es umgibt sie eine Magie”, versucht Stefanie die richtigen Worten zu finden. In den vergangenen Jahren hat Stefanie viel Geld investiert um ihrem Idol so nahe wie möglich zu sein. “Bisher habe ich mehrere 10.000 Euro ausgegeben. Wie viele es genau ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber locker ein tolles Auto kaufen.” Im Interview erzählt die 28-Jähre vom Meet&Greet mit Britney und wie es ihr dabei ergangen ist.