"Habadabaduga - Im Meer der Tausend Inseln": Der Vorarlberger Christian Urban über sein erstes Kinderbuch

Nach zehn Jahren hat der Vorarlberger Christian Urban sich seinen Traum erfüllt: Er hat sein Kinderbuch unter eigen Verlag herausgebracht. Mit "Habadabaduga - Im Meer der Tausend Inseln" erzählt der Autor eine einzigartige Geschichte für Kinder ab 8 Jahren.

Von der Idee bis hin zum Buch

In Christian wuchs der Wunsch, seine Geschichte niederzuschreiben. Beim ersten Versuch wurden es jedoch nur acht Seiten, was dem Autor zu wenig war. So nahm er sich zehn Jahre Zeit und schrieb immer am Wochenende an seinem Buch. Bis er schlussendlich verkünden konnte, dass sein erstes Kinderbuch fertig ist. Nun umfasst das Buch mehr als 200 Seiten und erzählt die Geschichte des “Habadabadugas” und dessen Abenteuer.