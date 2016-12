Haas schaffte die Qualifikation für den Hauptbewerb nicht - © APA (Archiv)

Österreichs Tennisspielerin Barbara Haas ist in der zweiten Qualifikationsrunde des mit einer Million Dollar dotierten WTA-Hartplatzturniers in Brisbane ausgeschieden. Die 20-Jährige unterlag am Freitag der US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands mit 3:6,2:6. Haas ist Nummer 160 der Welt, Mattek-Sands steht auf 178.