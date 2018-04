Gymnaestrada-Kostüme made in Dornbirn

Schülerinnen der HTL Dornbirn gewinnen Designwettbewerb zur Gymnaestrada.

Dornbirn. Die Schülerinnen der 1. und 2. Klasse der Höheren Lehranstalt für Mode nahmen heuer an einem Designwettbewerb zur Eröffnungsfeier der Weltgymnaestrada 2019 in Dornbirn teil. Dabei sollten Kostümdesigns zum Thema „Natur“ für Kinder im Alter von 6-10 Jahren gezeichnet werden. Die Schülerinnen entwickelten im Rahmen des Unterrichts in Entwurf- und Modezeichnen bei Winfriede Feichtinger, Corinna Stocker und Susanne Wehinger, viele kreative, fantasievolle und ideenreiche Modelle. So hatten es die Gymnaestrada-Verantwortlichen nicht leicht aus den zahlreichen originellen Entwürfen eine Rangliste zu erstellen. Schlussendlich wurden aber sechs verschiedene Designs ausgewählt, die dann in Folge in Kinderkostüme umgesetzt werden sollen.