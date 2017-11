Gutes Zeugnis für Vorarlbergs Bäder in punkto Hygiene

Das Vorarlberger Umweltinstitut stellt den Hallenbädern im Ländle in punkto Hygiene ein gutes Zeugnis aus. Die Badequalität in den 220 öffentlichen Anlagen war 2016 zu 95 Prozent einwandfrei, informierte die Behörde am Donnerstag.

Der Großteil der Bäder werde jährlich und unangemeldet vom Umweltinstitut geprüft. Im Vorjahr kontrollierten die Fachleute 172 Innenanlagen, der Großteil in den Vorarlberger Wintersportorten, sowie 36 Freibäder. Bei den Hallenbädern lag die Quote bei bakteriologischen oder chemischen Beanstandungen bei drei Prozent. Zudem gab es Defizite bei zehn Prozent der Whirlpools und -wannen. Die Mehrzahl der Probleme sei umgehend behoben worden, in einigen wenigen Fällen musste bis zur Sanierung eine befristete Sperre einzelner Becken veranlasst werden, so das Umweltinstitut.