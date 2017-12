Guterres würdigt UNO-Gericht für Übernahme von Verantwortung

Guterres bei der Abschlusszeremonie in Den Haag

Guterres bei der Abschlusszeremonie in Den Haag ©APA (AFP)

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat die bleibenden Verdienste des Kriegsverbrechertribunals für das frühere Jugoslawien (ICTY) gewürdigt. "Das Gericht hat demonstriert, dass jene, die für die schlimmsten Verbrechen verantwortlich sind, für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden müssen", so Guterres am Donnerstag in Den Haag. Das Tribunal beendet nach 24 Jahren mit Jahresende seine Arbeit.

Guterres forderte bei einem Festakt die verschiedenen Volksgruppen des einstigen Jugoslawiens dazu auf, sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. “Die unbestreitbare Wahrheit und die Tatsachen der vergangenen Tragödien zu akzeptieren, ist eine entscheidende Voraussetzung, um eine bessere und gemeinsame Zukunft zu bauen”, sagte er. So wie auch die internationale Gemeinschaft einschließlich der Vereinten Nationen beispielsweise nach dem Massaker von Srebrenica ihre Verantwortung hätten anerkennen müssen, so müssten auch die Völker des früheren Jugoslawien “auf dem Erbe des Tribunals aufbauen und ihre Bemühungen um Vertrauen und vollständige Aussöhnung vertiefen”.

In 24 Jahren wurden 161 Personen von den internationalen Richtern in Den Haag wegen Kriegsverbrechen, Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Balkankrieg der 1990er-Jahre angeklagt. Von ihnen wurden 90 verurteilt und 19 freigesprochen. Die anderen Verfahren wurden eingestellt oder an andere Gerichte überwiesen.

“Die Rechenschaftspflicht ist Teil unseres gemeinsamen Bewusstseins geworden”, sagte Guterres. Das Tribunal habe die Art und Weise, wie man mit Kriegsverbrechen umgehe, verändert.

Der Präsident des Tribunals, Carmel Agius (Malta), bezeichnete die Gründung des Gerichts vor 24 Jahren als “starken Ausdruck der gemeinsamen Entschlossenheit, gegen die Straflosigkeit und für die Menschheit zu kämpfen”: “Das Gericht hat die Erwartung geschaffen, dass Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden können und müssen.” Entgegen ersten Annahmen sei es vor allem gelungen, die politisch und militärisch Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.